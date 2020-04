Usa-Corea del Nord: per vicecapo stato maggiore Hyten, Kim controlla ancora forze armate (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indiscrezioni non confermate riguardo le “gravi condizioni di salute” del leader nordcoreano potrebbero costituire un ostacolo anche per il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, convinto promotore della normalizzazione delle relazioni inter-coreane. Nel 2018 Kim si è speso in prima persona per agevolare il dialogo tra Washington e Pyongyang, sperando che l’avvio di un processo di distensione tra i due nemici storici avrebbe spianato la strada alla normalizzazione delle relazioni tra le due Coree e all’avvio di una proficua cooperazione economica allo sviluppo nella Penisola coreana. Lo scorso anno le ambizioni di Moon hanno subito una battuta d’arreso a causa dello stallo dei negoziati sulla denuclearizzazione e della crescente opposizione interna al dialogo con il Nord da parte delle forze politiche conservatrici. Kim Jong-un resta però un interlocutore imprescindibile per il presidente sudcoreano, che dopo averlo incontrato personalmente in occasione di storici summit lungo il confine militarizzato inter-coreano, era giunto vicinissimo ad avviare una sorta di “shuttle diplomacy” tra le due Coree. La netta vittoria del Partito democratico di Moon alle elezioni parlamentari della scorsa settimana potrebbe fornire a Moon la forza necessaria a rilanciare il processo di distensione, bloccato dopo la parziale smobilitazione delle forze lungo la Zona demilitarizzata e l’apertura di un Ufficio di collegamento sul lato nordcoreano del confine, a Kaesong. (Nys)