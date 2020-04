Coronavirus: Corea del Sud, governo prepara risposta a seconda ondata contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha ormai completamente arginato la Covid-10 sul territorio nazionale, e si sta preparando a far fronte ad una eventuale seconda ondata. Ieri le autorità sanitarie sudcoreane hanno confermato soltanto otto nuovi soggetti positivi al coronavirus: un drastico calo rispetto al picco di 909 contagi registrato il 29 febbraio scorso. Il bilancio complessivo della pandemia in Corea del Sud è aumentato così a 10.702 soggetti infetti, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Ad oggi, le persone guarite dalla Covid-19 in Corea del Sud sono 8.411. La letalità del virus nel paese si attesta per ora al 2,24 per cento, anche se aumenta sino al 23,5 per cento per i pazienti di età superiore a 80 anni. Le autorità sudcoreane hanno destinato alla gestione della pandemia 67 ospedali, con un totale di 7.500 posti letto. 12 di questi ospedali, che non stanno più trattando alcun paziente affetto da Covid-19, sono stati rimossi dalla lista nella giornata di ieri. (segue) (Git)