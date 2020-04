Usa: “Wsj”, errori del segretario della Salute hanno ritardato la risposta alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli errori del segretario alla Salute e ai servizi umani degli Stati Uniti, Alex Azar, avrebbero ritardato la risposta del governo federale Usa alla pandemia di coronavirus. Lo scrive il quotidiano “Wall Street Journal”, che ricostruisce la condotta del funzionario nelle prime fasi dell’emergenza sanitaria sulla base delle testimonianze di “decine” di funzionari anonimi. Lo scorso 29 gennaio, ad esempio, Trump si era già attivato per tentare di arginare i contagi, decretando il blocco dei voli in arrivo dalla Cina: proprio quel giorno, però, Azar rassicurò l’inquilino della Casa Bianca, affermando che nel paese il virus era “sotto controllo”, e che nessun governo statunitense aveva mai reagito ad una crisi sanitaria con una migliore mobilitazione inter-agenzia. Azar avrebbe anche interrotto il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Robert Redfield, durante un incontro tra funzionari governativi sull’organizzazione dei test diagnostici, assicurando a Trump che l’apparato sanitario nazionale si era mosso in tale senso con una velocità senza precedenti, e che “oltre un milione di test” sarebbero stati disponibili nell’arco di poche settimane. (segue) (Nys)