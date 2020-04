Usa: “Wsj”, errori del segretario della Salute hanno ritardato la risposta alla pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale promessa – scrive il “Wall Street Journal” – venne però disattesa: i Cdc avviarono effettivamente la distribuzione dei test diagnostici ai laboratori nazionali, ma dovettero sospenderla dopo la scoperta di un difetto. Di fronte alle critiche di funzionari dell’amministrazione, Azar reagì accusando Redfield di avergli “mentito”. Sei settimane dopo l’incontro del 29 gennaio, il governo federale Usa proclamò lo stato di emergenza nazionale, ed illustrò le linee guida per la chiusura del paese a fini di prevenzione sanitaria. Per allora – scrive il quotidiano Usa – Trump aveva già escluso Azar dal processo decisionale. Secondo il “Wall Street Journal”, Azar ha avuto un ruolo centrale negli errori che hanno segnato le prime fasi della mobilitazione statunitense contro il coronavirus, mancando di far tempestivamente presente a Trump la portata della minaccia, e non riuscendo a coordinare efficacemente i dipartimenti alle sue dipendenze. Tra le responsabilità del segretario c’è anche la supervisione dello sviluppo di un test sierologico necessario a verificare la presenza di antibiotici contro il coronavirus nel sangue dei cittadini statunitensi. Azar supervisiona anche la distribuzione di 100 miliardi di dollari di fondi emergenziali al sistema sanitario statunitensi: secondo il quotidiano Usa, molto ospedali e specialisti medici sostengono che il segretario non abbia distribuito i fondi col dovuto tempismo. (Nys)