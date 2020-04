Giappone: coronavirus, mancato obiettivo di riduzione 80 per cento interazioni sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna amministrazione locale del Giappone è riuscita a conseguire l’obiettivo di ridurre dell’80 per cento le interazioni sociali per arginare la propagazione del coronavirus, nonostante le misure di emergenza nazionale varate dal governo centrale proprio per frenare la pandemia di Covid-19. Lo scrive il quotidiano giapponese “Asahi”, sulla base di dati come il traffico telefonico relativi a Tokyo e sei altre prefetture del Giappone. Il governo centrale giapponese ha promosso l’obiettivo di riduzione dell’80 per cento dei contatti sociali diretti, giudicandolo importante per conseguire l’obiettivo di contenere il virus entro il 6 maggio. Secondo i dati consultati dal quotidiano giapponese, con la collaborazione delle principali compagnie telefoniche del paese, l’attività all’aperto dei cittadini giapponesi ha registrato andamenti contrastanti in diverse aree del paese: in alcune aree di Tokyo, ad esempio, si è registrato un calo del 78,4 per cento, mentre in altre l’attività ha registrato addirittura un leggero aumento rispetto alle settimane precedenti la proclamazione dello stato di emergenza. (segue) (Git)