Giappone: coronavirus, mancato obiettivo di riduzione 80 per cento interazioni sociali (3)

- A dispetto delle misure emergenziali adottate dal governo, però, solo il 18 per cento dei lavoratori giapponesi ha smesso però di recarsi a lavoro. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, sottolineando che la percentuale è la più bassa tra quelle registrate in 26 paesi e territori in un sondaggio effettuato da YouGov. Solo la Finlandia ha registrato una percentuale di lavoratori inattivi pari a quella del Giappone. La forza lavoro giapponese resta dunque perlopiù in attività, anche se l’87 per cento dei lavoratori giapponesi consultati da YouGov teme il contagio da Covid-19: più che in tutti gli altri paesi interessati dal sondaggio, ad eccezione del Vietnam. In Giappone le misure di contrasto al coronavirus non sono vincolanti, e gran parte dei lavoratori preferisce continuare a recarsi al lavoro, anziché ricorrere a procedure di telelavoro. (segue) (Git)