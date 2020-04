Giappone: coronavirus, mancato obiettivo di riduzione 80 per cento interazioni sociali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, presenterà la manovra di bilancio addizionale per l’anno fiscale 2020 alla Dieta questa settimana. La manovra servirà a finanziare i pacchetti emergenziali dal valore complessivo di 108mila miliardi di yen (mille miliardi di dollari) per il sostegno all’economia colpita dalla pandemia di coronavirus. Durante una sessione di interrogazioni parlamentari che si è tenuta il 14 aprile, Abe ha dichiarato che le misure, che ammontano a circa il 20 per cento del prodotto interno lordo giapponese, sono “tra le più consistenti al mondo”. Abe ha anche dovuto difendere la risposta della sua amministrazione alla crisi sanitaria, negando sia stata tardiva rispetto a quella di altri paesi. Tra gli argomenti al centro delle polemiche negli ultimi giorni è figurato il piano per la distribuzione da parte del governo di mascherine in tessuto lavabili in alcune aree del paese, incluse Tokyo e Osaka; i detrattori dell’iniziativa giudicano inadeguate le mascherine; Abe ha replicato che la misura è tesa soprattutto a placare l’ansia dei cittadini, e che la scelta del materiale consente di lavare le mascherine e sottoporle a utilizzi molteplici. (segue) (Git)