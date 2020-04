Giappone: coronavirus, mancato obiettivo di riduzione 80 per cento interazioni sociali (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre l’80 per cento dell’opinione pubblica del Giappone ritiene che il governo dovrebbe compensare le attività economiche e commerciali del paese per le perdite incorse ottemperando alle misure di arresto economico e distanziamento sociale volte a contenere la propagazione del nuovo coronavirus. E’ quanto emerge da un sondaggio d’opinione pubblicato il 14 aprile dall’agenzia di stampa Kyodo. Dal sondaggio, effettuato telefonicamente per quattro giorni, emerge che l’80,4 per cento dei giapponesi reputa tardivo il ricorso alla dichiarazione di emergenza da parte del primo ministro Shinzo Abe, giunta la scorsa settimana ed applicata per ora a Tokyo, Osaka e cinque prefetture del paese. Secondo l’82 per cento dei giapponesi consultati, inoltre, il governo dovrebbe risarcire le aziende e le attività produttive che hanno interrotto le operazioni in risposta alle indicazioni delle autorità centrali, che in Giappone non sono vincolanti. Il tasso di approvazione goduto dal capo del governo giapponese è calato di 5,1 punti percentuali rispetto al sondaggio analogo effettuato lo scorso marzo, al 40,4 per cento. Il tasso di sfiducia si è attestato invece al 43 per cento. (segue) (Git)