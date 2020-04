Giappone: coronavirus, mancato obiettivo di riduzione 80 per cento interazioni sociali (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato nel mese di marzo il calo delle esportazioni più marcato da quasi quattro anni a questa parte, con una contrazione dell’11,7 per cento su base annua. Lo ha comunicato oggi, 20 aprile, il ministero delle Finanze giapponese. Sull’export della terza economia mondiale ha gravato soprattutto il crollo delle spedizioni verso gli Stati Uniti, a cominciare da quelle delle automobili. Il dato pubblicato nella giornata di oggi evidenzia le difficoltà cui deve far fronte il governo del primo ministro Shinzo Abe, a fronte di una emergenza pandemica che rischia di far piombare l’economia globale della crisi peggiore dalla Grande depressione degli anni Trenta del secolo scorso. Il dato relativo alle esportazioni precede peraltro l’estensione all’intero territorio nazionale giapponese dello Stato di emergenza contro il coronavirus, decretato da Abe la scorsa settimana. Ad oggi il Giappone conta oltre 9mila casi di contagio da Covid-19, e circa 200 vittime. (segue) (Git)