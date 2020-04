Cina: coronavirus, 37 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando ai dati aggiornati a ieri, la provincia di Hubei conta 546 casi asintomatici sotto osservazione medica. La commissione sanitaria provinciale ha riferito che 28 pazienti sono stati dimessi dall'ospedale dopo il recupero, tutti nella capitale provinciale di Wuhan. 69 pazienti sono rimasti in ospedale nella provincia, di cui uno in condizioni gravi e un altro in condizioni critiche. Secondo i dati aggiornati a ieri, la provincia di Hubei ha riferito in totale 68.128 casi confermati di Covid-19, inclusi 50.333 a Wuhan. Secondo la commissione, 56 persone sono state dimesse dagli ospedali dopo il recupero mercoledì, mentre il numero di casi gravi è diminuito di 15 unità a 63. Secondo i dati aggiornati a ieri, la Cina continentale ha registrato un totale di 1.616 casi importati. Di questi, 823 sono stati dimessi dagli ospedali dopo la guarigione, 793 sono stati trattati con 37 in gravi condizioni, ha affermato la commissione. (segue) (Cip)