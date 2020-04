Cina: coronavirus, 37 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono stati segnalati decessi per i casi importati. I casi complessivi di Covid-19 nella Cina continentale hanno raggiunto quota 82.798, inclusi 959 pazienti ancora in cura e 77.207 persone dimesse dopo il recupero, ha spiegato la commissione. Complessivamente, 4.632 persone sono decedute a causa della malattia. La commissione ha affermato che 20 persone, tra cui 16 dall'estero, sono ancora sospettate di essere infettate dal virus. Ha aggiunto che 8.429 contatti stretti rimangono sotto osservazione mentre ieri 824 persone sono state dimesse dall'osservazione medica. Secondo i dati aggiornati a ieri, 1.033 casi confermati tra cui quattro decessi sono stati segnalati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, 45 casi confermati a Macao e 426 a Taiwan, tra cui sei decessi. Un totale di 678 pazienti a Hong Kong, 26 a Macao e 236 a Taiwan sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero. (Cip)