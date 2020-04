Tunisia: ministero Interno tiene sotto controllo situazione cittadini provenienti dalla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dei cittadini tunisini provenienti dalla Libia è sotto il controllo del ministero dell’Interno. Lo ha dichiarato il ministro, Hichem Mechichi, riferendo oggi in parlamento. "Il loro arrivo in Tunisia attraverso il valico di frontiera di Ras Jedir del 20 aprile è stato caratterizzato da una fuga disordinata”, ha dichiarato il ministro, precisando le persone che hanno attraversato il valico lunedì erano circa 600 e sono stati tutti trasferiti nei centri di contenimento per evitare la diffusione di coronavirus. Mechichi ha dichiarato che 18.800 tunisini sono stati rimpatriati dal 16 marzo da diversi paesi, tra cui 3.600 dalla Libia. "Il rimpatrio di cittadini tunisini è gestito da diverse parti, compreso il ministero degli Interni. Questo per garantire il loro ritorno nelle migliori condizioni nonostante la complessità dell'operazione", ha affermato. In tale contesto, ha affermato che tutti i rimpatriati sono stati sottoposti alle misure di sicurezza in vigore, rinviandoli ai centri di contenimento o trasferendoli alla giustizia se sospettati di essere coinvolti in reati. Per quanto riguarda il cittadino tunisino arrestato durante la fuga dal posto di frontiera di Ras Jedir, Mechichi ha dichiarato che risponderà per le sue azioni davanti alla magistratura.(Tut)