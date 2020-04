Coronavirus: al Quirinale incontro Mattarella-Conte su trattativa Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non potendo esserci il tradizionale pranzo pre Consiglio, oggi c’è stato un incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte al Quirinale. Durante l'incontro - a quanto si apprende - si è fatto il punto sullo stato delle trattative in Ue per l’emergenza del coronavirus. Mattarella, da parte sua, si augura che al vertice si concretizzi quella solidarietà europea necessaria per una ripartenza economica e sociale. (Rin)