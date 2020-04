Farnesina: Scalfarotto a colloquio con segretario di Stato svizzero Balzaretti, focus su tutela lavoratori frontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato svizzero responsabile per gli Affari europei, Roberto Balzaretti, nel quadro della cooperazione in atto tra i due governi per assicurare la tutela della salute dei lavoratori frontalieri e consentire il riavvio in piena sicurezza delle attività produttive. Al centro dei colloqui, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono state in particolare le problematiche emerse a seguito della decisione di procedere con l'allentamento delle misure restrittive nel Canton Ticino e in vista dell'avvio della Fase due in Italia. Sul tema degli accessi stradali, il segretario di Stato Balzaretti si è mostrato pienamente disponibile ad esaminare una richiesta italiana finalizzata alla riapertura di alcuni valichi secondari, la cui chiusura è all'origine di rallentamenti e code registrati in questi giorni al confine. Per quanto riguarda il tema dell'armonizzazione delle misure di prevenzione Scalfarotto e Balzaretti hanno approfondito la possibilità di un tavolo di confronto tra le rispettive regioni (Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta) e cantoni (Ticino, Vallese e Grigioni) allo scopo di condividere informazioni e buone pratiche sulla messa in sicurezza dei posti di lavoro e sulla tutela della salute dei dipendenti. (Com)