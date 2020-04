Egitto: presidente Al Sisi suggerisce misure più severe in caso aumento contagi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha suggerito misure ancora più severe nel caso di una crescita dei tassi di contagio di coronavirus. "Se questa questione si avverasse, lo Stato sarà spinto ad adottare misure più dure e restrittive rispetto a quelle in corso", ha dichiarato Al Sisi parlando durante l'apertura di alcuni progetti di sviluppo nella provincia di Suez. Al Sisi ha ribadito gli appelli cittadini a rispettare le misure anti-coronavirus. "Dovreste stare più attenti nel prossimo periodo, soprattutto nel periodo di Ramadan è troppo vicino", ha avvertito al Sisi. L’Egitto ha imposto misure fortemente restrittive nel paese per far fronte alla pandemia di coronavirus, chiudendo scuole, uffici, attività non essenziali e luoghi di culto, imponendo anche misure di coprifuoco notturno. Le misure resteranno in vigore anche per il mese di Ramadan, il periodo digiuno sacro per i musulmani, che si terrà dal 23 aprile al 23 maggio.(Cae)