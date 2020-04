Canada: il premier dell'Ontario deciso a non annullare l'anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dell'Ontario, Doug Ford, non è ancora pronto per annullare l'anno scolastico. Lo riporta il "Toronto Star". Mentre le scuole dello Stato canadese sono state chiuse dal 23 marzo a causa del Covid-19, e rimarranno chiuse fino a maggio, Ford ha accennato ad alcune notizie ottimistiche, annunciando che è ancora presto per cancellare l'intero anno di studi, che dovrebbe concludersi il 25 giugno. Ford ha annunciato anche che rivelerà presto un piano per riaprire lentamente l'economia dell'Ontario, e che "più tardi" gli studenti rientreranno in classe. "La gente vuole vedere la speranza", ha detto Ford. L'Ontario è in uno stato di emergenza dal 17 marzo e le restrizioni sono state programmate fino al 12 maggio, anche se il premier ha indicato che potrebbero essere estese. In base a tale ordine, solo le attività essenziali come supermercati, farmacie e negozi di liquori possono essere aperte, con ristoranti limitati a servire soltanto pasti da asporto. (Nys)