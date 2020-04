Imprese: Leonardo, pubblicate liste dei candidati per la nomina del Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alla prossima assemblea degli azionisti di Leonardo, convocata in sede ordinaria in data 13 e 20 maggio 2020 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) per deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione (composto, ai sensi dell’art. 18.1 dello statuto sociale, da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici), la società rende noto con un comunicato stampa che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa italiana S.p.A., sul sito internet della società, nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, le liste dei candidati depositate dal ministero dell’Economia e delle Finanze (titolare del 30,204 per cento circa del capitale sociale di Leonardo) e da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali (complessivamente titolari dell’1,350 per cento circa del capitale sociale), corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dalla disciplina vigente. (segue) (Com)