Coronavirus: Brasile, fosse comuni per seppellire vittime del Covid in Amazzonia

- Le autorità municipali della capitale dello stato brasiliano di Amazzonia, Manaus, hanno informato che stanno realizzando fosse comuni per poter dare sepoltura alle vittime del coronavirus. Secondo le informazioni del municipio, da marzo si è registrato un aumento della domanda di circa il 50 per cento per le sepolture. Il rapido aumento delle morti di Covid-19 ha reso necessaria l'apertura di dozzine di tombe nel cimitero pubblico di Nossa Senhora Aparecida. Il municipio di di Manaus ha informato in una nota, che a causa del grande aumento del numero di sepolture effettuate è stato adottato il sistema di trincea per eseguire la sepoltura. "La metodologia, già utilizzata in altri paesi, conserva l'identità dei corpi e dei legami familiari, con la distanza tra le bare e l'identificazione delle tombe", ha detto la nota. Secondo il bollettino diramato, alla data di ieri, 21 aprile, Manaus registrava già 163 morti per Covid-19. Nello stato, il numero di casi confermati ha raggiunto 2.270, con 193 morti in totale. Secondo quanto riferito dal sindaco, Arthur Virgílio Neto, il dato tuttavia potrebbe essere sottostimato.(Brp)