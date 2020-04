Argentina: crisi del debito, governo fissa all’8 maggio scadenza negoziato su ristrutturazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento i principali fondi di investimento internazionali in possesso di titoli di stato argentini hanno respinto l'offerta di ristrutturazione presentata venerdì dal ministro dell'Economia argentino Martin Guzman. "Il criterio di scaricare sulle spalle dei creditori stranieri non è il modo corretto di arrivare ad una soluzione sostenibile", afferma un documento firmato dal Comitato di creditori dell'Argentina (Acc), un gruppo composto dai principali fondi di investimento internazionali. "L'Acc non può appoggiare la proposta fatta dall'Argentina, l'offerta è molto al di sotto delle aspettative", afferma il documento dove si sottolinea che "non c'è stata una discussione significativa" con il governo argentino e che Buenos Aires ha agito fino ad oggi in modo "unilaterale". (segue) (Bua)