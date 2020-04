Argentina: crisi del debito, governo fissa all’8 maggio scadenza negoziato su ristrutturazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il senior analyst dell'agenzia con sede a New York, l'evoluzione del rating del debito argentino - attualmente fissato a "Selected Default" (SD) sia per quello in moneta locale che straniera - dipende da un insieme di fattori che verranno esaminati in congiunto. "Non sappiamo quale sarà la reazione dei creditori e non c'è ancora chiarezza sulle politiche macro dell'Argentina sul lungo termine in termini sia di crescita che di risanamento del bilancio", ha dichiarato Schineller. "La nostra valutazione finale dipenderà dall'analisi di tutti i fattori durante l'intero processo di ristrutturazione, ognuno di questi ha un impatto", ha aggiunto. (Bua)