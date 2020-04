Usa: per il procuratore Barr l'indagine sulla Russia sarà rallentata dal coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine sulle origini dell'inchiesta sui rapporti tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e la Russia, potrebbe essere rallentata dalla pandemia di coronavirus. A sostenerlo, riporta l'emittente "Cnn", è il procuratore generale William Barr, secondo il quale la previsione iniziale di completare l'indagine entro maggio o giugno è irrealistica. A causa della crisi sanitaria che tiene chiusi gli uffici nel Paese, la presentazione dei risultati dell'inchiesta da parte di John Durham, il procuratore del Connecticut che Barr ha nominato l'anno scorso per esaminare le indagini, potrebbe cadere in prossimità delle elezioni presidenziali di novembre. Un ritardo potrebbe anche spingere l'indagine così vicino alle elezioni che il rilascio dei risultati violerebbe le linee guida del dipartimento di Giustizia in merito alle azioni dei pubblici ministeri che potrebbero avere un impatto su un'elezione. (Nys)