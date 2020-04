Usa: de Blasio critica Mitch McConnell per preferire gli Stati in bancarotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha criticato il leader della maggioranza al Senato Usa che aveva sostenuto di essere favorevole a lasciare che gli Stati dichiarino fallimento, piuttosto che inviare fondi federali ai governi locali in difficoltà. Lo riporta la stampa internazionale. "Quando Mitch McConnell dice che dovremmo far fallire gli Stati, siamo onesti su quello che sta dicendo: vuole che gli agenti di polizia perdano il lavoro. Vuole che i vigili del fuoco vadano in fallimento", ha scritto de Blasio su Twitter. "Vuole che gli ospedali chiudano e che i malati vengano espulsi per strada". Sia De Blasio che il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, chiedono un pacchetto di salvataggio federale destinato ai comuni. McConnell aveva espresso il suo commento durante un programma radiofonico. "Sarei sicuramente favorevole a consentire agli Stati di utilizzare la bancarotta fallimentare", aveva detto McConnell. "Ha già salvato alcune città e non ci sono buoni motivi per non utilizzarla". (Nys)