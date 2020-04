Usa: Pompeo annuncia oltre 270 milioni di dollari per paesi colpiti da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha annunciato oltre 270 milioni di dollari in aiuti umanitari da parte del governo dagli Stati Uniti ai paesi colpiti dal Covid-19, la malattia causata dal coronavirus. Il piano farà parte del finanziamento supplementare di emergenza fornito dal Congresso per la pandemia - che ammonta a 2,4 miliardi di dollari. Lo riporta l'emittente "Cnn". Nessuno dei fondi è attualmente programmato per l'Organizzazione mondiale della sanità, data la sospensione dei finanziamenti annunciata dall'amministrazione Trump, che ha promesso anche un esame delle attività dell'Oms. "Questa pandemia non può attendere l'esame", ha detto oggi ai giornalisti Jim Richardson, rappresentante del dipartimento di Stato. (Nys)