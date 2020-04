Usa: medico che lavorava su un vaccino per il Covid accusa Trump per il suo licenziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarebbero le pressioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dietro il licenziamento del direttore dell'ufficio coinvolto nello sviluppo di un vaccino per il coronavirus. A dirlo Rick Bright, che aveva guidato la Biomedical Advanced Research and Development Authority, meglio nota come Barda, una importante agenzia governativa americana, dal 2016 fino al 21 aprile, quando è stato riassegnato a una posizione più marginale. Lo riporta l'emittente "Cnn". Bright anche annunciato che presenterà una denuncia all'ispettore generale del dipartimento della sanità e dei servizi umani. "Credo che questo trasferimento sia stato in risposta alla mia insistenza sul fatto che il governo investisse i miliardi di dollari stanziati dal Congresso per affrontare la pandemia di Covid-19 in soluzioni sicure e scientificamente verificate, e non in farmaci, vaccini e altre tecnologie senza alcun merito scientifico", ha spiegato Bright in una lunga dichiarazione pubblica. "Sto parlando perché per combattere questo virus mortale, è la scienza che deve farci strada - non la politica o il clientelismo". (segue) (Nys)