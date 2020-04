Usa: medico che lavorava su un vaccino per il Covid accusa Trump per il suo licenziamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bright ha parlato di "scontri con la leadership politica" dell'amministrazione Trump come una ragione per la sua messa da parte, così come la sua resistenza agli "sforzi per finanziare droghe potenzialmente pericolose promosse da quelli con connessioni politiche". Trump ha più volte espresso il suo interesse per l'idrossiclorichina, un farmaco che secondo il presidente potrebbe essere un "punto di svolta" nella cura del coronavirus, ma che secondo vari test medici rischia di fare più male che bene ai pazienti affetti da Covid-19. (Nys)