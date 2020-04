Usa: campagna anti-fake news, Facebook segnalerà il Paese di origine di alcuni post

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha annunciato che inizierà a includere il Paese di origine in determinati post che verranno pubblicati dagli utenti, in parte per fornire maggiori informazioni sui contenuti in prossimità delle elezioni politiche. Lo riporta la stampa internazionale. Il nuovo sforzo è un'espansione di una politica messa in atto nel 2018, in cui Facebook ha comunicato agli utenti la posizione del Paese principale delle persone che gestiscono una pagina. La segnalazione del Paese d'origine riguarderà tutte le pagine e gli account Instagram con un'alta visibilità. Facebook sta facendo questo "così che le persone abbiano più informazioni per valutare l'affidabilità e l'autenticità dei contenuti che vedono nei loro feed", hanno scritto in un post la product manager di Facebook, Anita Joseph, e la product manager di Instagram, Georgina Sheedy-Collier. "Vogliamo assicurarci che le persone utilizzino i nostri servizi in modo autentico e possano capire chi c'è dietro i post che stanno vedendo. Questo è particolarmente importante quando si tratta di elezioni", si legge nelle loro note. Facebook ha apportato una serie di modifiche a partire dalle elezioni del 2016, dopo che l'indagine del consulente speciale Robert Mueller ha determinato che la Russia ha utilizzato i social media per tentare di interferire nelle elezioni diffondendo disinformazione. (Nys)