Coronavirus: Trump "fortemente in disaccordo" con la riapertura della Georgia

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non essere "fortemente in disaccordo" con la decisione del governatore della Georgia di aprire alcuni settori dell'economia, mentre il coronavirus continua a mietere vittime. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Ho detto al governatore della Georgia Brian Kemp che non sono molto d'accordo con la sua decisione di aprire alcune strutture, che violano le linee guida della fase uno per l'incredibile popolo della Georgia", ha detto Trump durante il briefing della task force sul coronavirus nel pomeriggio di ieri. "Voglio che faccia quello che pensa sia giusto, ma non sono d'accordo con lui su quello che sta facendo", ha spiegato Trump, aggiungendo "È troppo presto. Penso che sia troppo presto". Kemp, repubblicano e fedele alleato di Trump, lunedì ha annunciato che la Georgia consentirà questo venerdì l'apertura di saloni di bellezza, massaggiatori, piste da bowling e palestre. Anche le chiese potranno riaprire, mentre per ristoranti e cinema si parla di lunedì. (Nys)