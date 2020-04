Usa: Trump ha firmato il decreto esecutivo per lo stop all'immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver firmato il suo ordine esecutivo sull'immigrazione prima del briefing con la stampa sul coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". Si prevede che l'ordine fermerà per almeno 60 giorni l'emissione di nuove green card e visti di lavoro, misure che erano già state effettivamente sospese per la pandemia di coronavirus. "Per proteggere i nostri grandi lavoratori", ha spiegato Trump, "Ho appena firmato un ordine esecutivo che sospende temporaneamente l'immigrazione negli Stati Uniti. Ciò assicurerà che gli statunitensi disoccupati di ogni estrazione saranno in prima fila per i lavori man mano che la nostra economia riaprirà. Fondamentalmente, conserverà anche le nostre risorse sanitarie per i pazienti statunitensi".(Nys)