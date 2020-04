Ue: Gualtieri a "Ft", sosteniamo rapida realizzazione Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del Consiglio europeo di domani il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha affermato: "La cosa essenziale è che non stiamo parlando di mutualizzazione dei debiti esistenti, ma del modo più efficiente ed efficace di contrastare con mezzi comuni una sfida comune che è straordinaria e senza precedenti". Nell'anticipazione del colloquio con il "Financial times", in un articolo che uscirà nell'edizione di domani, l'esponente dell'esecutivo ha sottolineato che l’Italia insisterà sulla necessità che i fondi vengano distribuiti sotto forma di trasferimenti (grants) per "evitare un peso eccessivo sul peso pubblico dei singoli Stati. Sosteniamo la rapida realizzazione del Recovery fund - ha proseguito il titolare del Mef - che dovrebbe affrontare le conseguenze economiche del coronavirus ed evitare l’aumento delle divergenze strutturali fra gli Stati membri". Per Gualtieri, "l’ammontare delle risorse prese a prestito dal Fondo sul mercato dovrebbe essere almeno fra 1.000 e 1.500 miliardi", tramite l’emissione di "titoli a scadenza perpetua o molto lunga". (Rin)