Coronavirus: città turistiche e governo, un fondo per coprire mancate entrate della tassa di soggiorno (2)

- "Un incontro proficuo - affermano gli assessori - che getta le basi per una interlocuzione costante con il Governo nell'ottica di una partecipazione attiva degli amministratori locali nelle scelte che riguardano la filiera turistica e la promozione dei territori. Ringraziamo il Sottosegretario Bonaccorsi per la disponibilità dimostrata nel farsi portavoce delle istanze di uno dei settori che più ha risentito della crisi epidemiologica Covid-19 e sul quale grava, al momento, una profonda incertezza rispetto alla possibile ripartenza. Siamo fiduciosi del fatto che insieme potremo trovare le migliori strategie per resistere e per consentire al turismo di tornare a essere una leva potente per l'economia del nostro sistema Paese, sviluppando nuovi modelli di accoglienza e un'offerta più sostenibile". All'incontro hanno partecipato gli assessori di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Matera, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino e Venezia. Il confronto continuerà nei prossimi giorni con il Ministro Franceschini e con i responsabili di Enit. (Com)