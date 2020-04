Russia-Turchia: colloquio telefonico fra Mishustin e Oktay, focus su lotta a Covid-19 e progetti congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo Mikhail Mishustin e il vicepresidente turco Fuat Oktay hanno avuto oggi un colloquio telefonico nel corso del quale hanno discusso della lotta contro il coronavirus e delle misure da intraprendere per organizzare il ritorno dei cittadini nei rispettivi paesi. È quanto riferisce il governo di Mosca in una nota, secondo cui Mishustin e Oktay hanno inoltre concordato di intensificare la cooperazione nel settore dei trasporti e dell'agricoltura, nonché in altre aree di reciproco interesse. Le due parti hanno infine discusso dell'attuazione di importanti progetti congiunti nei settori industriale ed energetico, tra cui la costruzione della centrale nucleare di Akkuyu, in Turchia, e l’entrata in funzione del gasdotto TurkStream.(Rum)