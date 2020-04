Coronavirus: Berlusconi, non c'è ragione per rifiutare questo Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia dovrebbe accettare" i fondi previsti dal Mes "e non vedo una sola ragione per rifiutare un prestito da 36 miliardi senza condizioni e ad un tasso pari a zero". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo nel corso della registrazione di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. Quanto alla contrarietà di Lega e Fratelli d'Italia, "io rispetto gli alleati e nessuno può illudersi di spaccare il centrodestra su questo argomento: abbiamo opinioni diverse, siamo alleati e non lo stesso partito", ha aggiunto. "Capirei le riserve sul Mes se fosse legato alle vecchie regole, ma non è così: è un prestito senza condizioni". (Rin)