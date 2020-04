© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina.Si svolge in video conferenza con diretta streaming sul sito web del Comune di Roma (ore 14-19)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, insieme al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, presentano il piano degli investimenti di Fs nel Lazio e firmano un protocollo d’intesa tra Ferrovie dello Stato e Regione Lazio per il collegamento all’alta velocità dalla provincia di Frosinone. Sarà presente anche l’assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri. L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul portale web della Regione Lazio.Sala Tevere della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212 a Roma (ore 12)(Rer)