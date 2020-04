Usa: per Joe Biden arriva anche il sostegno di Al Gore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Al Gore, si è unito alla crescente cerchia di celebri rappresentanti del Partito democratico che hanno deciso di appoggiare Joe Biden nella corsa per la Casa Bianca di novembre. Gore ha annunciato il suo sostegno in un tweet, poco prima di un evento della Giornata della Terra in cui dovrebbe partecipare a un evento insieme a Biden. Lo riporta il "New York Times". L'appoggio di Gore è stato anticipato in giornata da quello del governatore dello Stato di Washington, Jay Inslee. "Sono orgoglioso di sostenere il mio amico Joe Biden alla carica di Presidente e non vedo l'ora che arrivi il nostro evento virtuale", ha scritto su Twitter. Aggiungendo che "se dovessi parlare con una persona che non ha ancora deciso per chi votare alle prossime elezioni, direi in modo chiaro e semplice: non è complicato". (segue) (Nys)