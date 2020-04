Usa: per Joe Biden arriva anche il sostegno di Al Gore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gore è stato vicepresidente di Bill Clinton e candidato alla presidenza per il Partito democratico nel 2000, perdendo contro George W. Bush. Ma due decenni dopo è conosciuto soprattutto per il suo attivismo sul clima. Come vicepresidente, ha contribuito a elaborare il protocollo di Kyoto, che il presidente George W. Bush ha abbandonato nel 2001 - proprio come il presidente Trump ha abbandonato il suo successore, l'accordo di Parigi, nel 2017. Come cittadino privato, Gore ha realizzato un documentario sul cambiamento climatico, "Una scomoda verità", premiato con l'Oscar. Alcune settimane dopo aver sostanzialmente vinto la nomination delle primarie del suo partito, Biden ha ricevuto l'appoggio dell'ex presidente Barack Obama, del suo ex contendente Bernie Sanders e della senatrice Elizabeth Warren del Massachusetts (Nys)