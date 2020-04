Imprese: Leonardo, pubblicate liste dei candidati per la nomina del Cda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative pro tempore vigenti e, in tal caso, comunque con le modalità imposte dalla situazione di emergenza sanitaria. Si rende noto altresì che l’azionista ministero dell’Economia e delle Finanze, in sede di presentazione della lista, ha comunicato l’intenzione di proporre la nomina del candidato Luciano Carta alla carica di presidente del consiglio di amministrazione (punto 6 all’ordine del giorno). (Com)