Decreto Cura Italia: domani in Aula Camera voto fiducia dalle 20.15

- Il voto di fiducia sul decreto Cura Italia si svolgerà domani sera, nell'Aula della Camera, con la prima chiama per appello nominale fissata alle 20.15. E' quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Alle 18.45 ci saranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia, mentre intorno alle 22 ci saranno i pareri del governo sugli ordini del giorno al testo. Dopodomani, venerdì 24 aprile, dalle 8.30, sono previste le dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno relativi al testo, la votazione sugli odg per alzata di mano, ovvero con procedimento elettronico senza registrazione, le dichiarazioni di voto finale e la votazione finale per appello nominale. (Rin)