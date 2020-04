Argentina: crisi del debito, governo fissa all’8 maggio scadenza negoziato su ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha fissato all'8 di maggio la scadenza dell'offerta di ristrutturazione del debito estero sotto legislazione straniera in mano a creditori stranieri. Questa la principale novità emersa dalla presentazione finale della proposta depositata oggi dalle autorità argentine presso la Security and Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti. Confermati invece i termini dell'offerta di scambio annunciati venerdì scorso dal ministro dell'Economia Martin Guzman. Su un ammontare totale di 66,238 miliardi di dollari di debito Buenos Aires chiede ai creditori di accettare un taglio del 62 per cento degli interessi, pari a 37,9 miliardi di dollari, e una riduzione del capitale dovuto del 5,4 per cento pari a 3,6 miliardi. (segue) (Bua)