Argentina: crisi del debito, governo fissa all’8 maggio scadenza negoziato su ristrutturazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'agenzia di rating statunitense Standard & Poor's (S&P) l'offerta di ristrutturazione del debito estero sotto legislazione straniera che il governo argentino ha presentato ai creditori internazionali equivale d'altra parte già di per sé a un default. "La proposta prevede che i creditori accettino un taglio sia in termini di capitale che di interessi e per noi questo è un default", ha dichiarato ad "Agenzia Nova" l'analista principale del credito argentino di S&P, Lisa Schineller. "Sebbene non adotteremo adesso nessun cambiamento nel rating consideriamo che l'offerta di scambio avviene sotto condizioni sfavorevoli (distressed exchange)", ha aggiunto Schineller. (segue) (Bua)