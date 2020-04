Ue: Bce allenta requisiti di garanzia per acquistare anche titoli spazzatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) ha deliberato di allentare temporaneamente i propri requisiti di garanzia per la concessione di prestiti agli istituti di credito. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'obiettivo è mitigare gli effetti della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Fino alla decisione resa nota dall'Eurotower nella serata di oggi, per essere accettate come garanzia dall'autorità monetaria europea, le obbligazioni delle banche dovevano essere almeno a livello di investimento, ossia con un rating minimo di Bbb-. Se la valutazione è tale fino al 7 aprile scorso, le obbligazioni potranno continuare a essere accettate dalla Bce fino al settembre del 2021 anche qualora il rating dovesse ridursi a Bb, ossia titoli spazzatura. Nel caso dei titoli garantiti da attività (Abs), le nuove disposizioni dell'Eurotower si applicano in caso di taglio del rating da A- a Bb+. Con la decisione, la Bce intende evitare di non poter più accettare come garanzia per i prestiti alle banche i titoli di imprese e di Stato, qualora subissero un declassamento durante la crisi. Per la Bce, “l'essenziale” è, infatti, far sì che le banche possano “finanziare aziende e famiglie in questi tempi difficili”. Inoltre, come spiega “Handelsblatt”, l'accettazione delle garanzie è un prerequisito affinché la Bce possa acquistare titoli nell'ambito della sua politica monetaria. Di norma, i programmi di acquisto dei titoli da parte dell'autorità monetaria europea si basano sui termini delle condizioni di prestito. programmi di acquisto si basano sui termini e le condizioni delle condizioni di prestito. (Geb)