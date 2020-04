Usa: Harvard restituirà i soldi ricevuti dal pacchetto di aiuti del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'università di Harvard ha deciso di restituire i fondi federali che le erano stati assegnati come parte del pacchetto di aiuti economici approvati dal Congresso degli Stati Uniti. Lo riporta oggi l'emittente "Cnn", che ricorda come l'università non abbia fatto richiesta del denaro, e tuttavia si era inizialmente opposta alla sua restituzione dopo che il presidente Donald Trump ieri aveva minacciato di chiederglieli indietro di persona. Trump si riferiva al Paycheck Protection Program, teoricamente destinato al sostegno delle piccole e medie imprese colpite dal coronavirus. L'università, che ha una dotazione multi-miliardaria, ha ricevuto quasi nove milioni di dollari dal maxi-piano di aiuti per il coronavirus. "Harvard restituirà i soldi. Non avrebbero dovuto riceverli", ha detto Trump durante una conferenza stampa sul coronavirus alla Casa Bianca. (Nys)