Egitto: parlamento modifica legge di emergenza per far fronte a pandemia coronavirus (3)

- Inoltre, il disegno di legge prevede anche un protocollo specifico da seguire per i corpi dei deceduti a causa della Covid-19 per garantire una piena prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2. Infine, la normativa considera reato qualsiasi azione volta a impedire la sepoltura delle vittime Covid-19. Ad esempio, circa dieci giorni fa le forze di sicurezza egiziane hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere la folla radunatasi per impedire la sepoltura del corpo di una dottoressa deceduta di Covid-19 nel governatorato di Dakahlia, nel Delta del Nilo. Le proteste hanno provocato il risentimento e la condanna di tutte le istituzioni statali, comprese i centri religiosi di Al Azhar e della Casa delle fatwa, l'ente che emette pareri religiosi. (Cae)