Roma: Raggi, terminati interventi manutenzione stradale in più municipi

- In questo momento di emergenza coronavirus le strade di Roma sono libere dal traffico. "È possibile quindi effettuare più velocemente i lavori di riqualificazione della segnaletica stradale nei vari quartieri della città", spiega Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un post su Facebook allegando una fotografia degli interventi portati a termine nel III, IV, VIII, IX e X Municipio. "Si tratta - prosegue Raggi - di lavori fondamentali per la sicurezza dei cittadini, con il ripristino di attraversamenti pedonali, posti auto per persone con disabilità, strisce di parcheggio e di arresto, segnaletica per delimitare le fermate degli autobus. I cantieri sono stati coordinati dal dipartimento Lavori pubblici ed effettuati su importanti arterie di traffico del quartiere Eur, su via Cristoforo Colombo in prossimità di Ostia, in zona Settebagni nel quadrante nord di Roma, su via Tiburtina nel tratto tra Marco Simone e Settecamini, su via Ardeatina e strade limitrofe a sud-est della città. Ogni giorno - conclude - il nostro obiettivo è riqualificare le infrastrutture della città e renderle più sicure. Con il programma Strade nuove lo stiamo facendo". (Rer)