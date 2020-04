Coronavirus: Brasile proroga chiusura frontiere con l'Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il governo del Brasile ha prorogato la chiusura della frontiera con l'Uruguay come misura di contenimento della diffusione della pandemia di coronavirus. Il confine resterà chiuso per altri 30 giorni. L'ordinanza interministeriale è stata firmata dai ministri della Salute, Nelson Teich, delle Infrastrutture, Tarcisio Freitas, e della Casa Civile, Braga Netto. Il governo brasiliano aveva pubblicato la prima ordinanza nella quale disponeva la chiusura delle frontiere terrestri del paese con Argentina, Bolivia, Colombia, Guyana, Guyana francese, Paraguay, Perù, come misura di contenimento della pandemia di coronavirus lo scorso 19 marzo. Il governo aveva adottato la misura dopo la "raccomandazione tecnica e motivata dell'Agenzia di vigilanza sanitaria (Anvisa)" giustificata da "motivi di salute legati ai rischi di contaminazione e diffusione" del coronavirus.