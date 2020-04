Credito: Abi, da dicembre 2019 Bp Bari sottoposta a procedura amministrazione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) comunica, in una nota, che "in relazione alle dichiarazioni di alcuni parlamentari in merito alla notizia relativa alla Banca popolare di Bari che ha deciso di non accogliere ulteriori domande sui prestiti garantiti dallo Stato alle piccole e medie imprese fino a 25 mila euro a causa del superamento del plafond messa a disposizione dalla banca medesima, il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, sottolinea che il 13 dicembre 2019 la Banca Popolare di Bari è stata sottoposta dalle competenti autorità della Repubblica alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del Testo unico bancario".(Com)