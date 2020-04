Coronavirus: Catalfo, obiettivo governo è tutelare maggior numero possibile di lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Lavoro e le Politiche sociali, Nunzia Catalfo, sottolinea: "In questi giorni tanti giovani lavoratori autonomi e professionisti mi hanno scritto facendomi una domanda: se mi sono iscritto ad un ente di previdenza obbligatoria nel 2019 o nei primi mesi del 2020 ho diritto all’indennità prevista dall’articolo 44 del decreto Cura Italia, il cosiddetto 'Fondo per il reddito di ultima istanza'? La risposta è sì. Infatti l’indennità - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - che per il mese di marzo è stata quantificata in 600 euro e che con il decreto aprile sarà rinnovata per due mesi, è riconosciuta anche in favore di questi lavoratori che, proprio perché recentemente iscritti alle rispettive casse previdenziali, non possono vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione. Sto parlando di avvocati, ingegneri, architetti, psicologi solo per fare alcuni esempi. Collegandosi, tramite questo link, al sito del ministero del Lavoro si possono trovare ulteriori informazioni a riguardo, https://bit.ly/3cIUgUX. L’obiettivo del governo - conclude Catalfo - è tutelare il maggior numero possibile di lavoratori. Sappiamo che ci sono alcune categorie che, a causa dell’emergenza coronavirus, stanno vivendo un momento di difficoltà: siamo impegnati per dare loro una risposta". (Rin)