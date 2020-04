Coronavirus: New York, New Jersey e Connecticut si coordineranno per tracciare i casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governatore di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato oggi una collaborazione con il New Jersey e il Connecticut per lanciare un programma di tracciamento dei malati di Covid-19 in tre Stati. L'ex sindaco di New York, Mike Bloomberg, aiuterà a mettere su la macchina. Lo riporta il sito "The Hill". “Un lavoro enorme di settimane, super ambizioso e difficile”, lo ha definito il governatore Cuomo, che ha spiegato in un briefing coi giornalisti di aver discusso il progetto con il governatore del New Jersey, Phil Murphy, e il governatore del Connecticut, Ned Lamont. Tutti e tre sono del Partito democratico. Cuomo ha detto che non esiste una sequenza temporale per il programma, ma il tracciamento dei contagi sta "iniziando ora" e aumenterà "in modo incrementale". I tre Stati collaboreranno con Bloomberg e la Johns Hopkins University. "È meglio fare questo tracciamento su un'area di tre Stati", ha aggiunto Cuomo. "Il virus non si ferma ai confini giurisdizionali", ha spiegato. Bloomberg, ex candidato alle primarie presidenziali del Partito democratico, ha offerto un contributo privato di 10 milioni di dollari. Lo stato di New York ha registrato 474 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore. Cuomo ha affermato che il numero di vittime “sembra essere in lieve declino". (Nys)