Usa: Marina, tampone sul 99 per cento i membri della portaerei Roosevelt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina degli Stati Uniti ha dichiarato che quasi tutti i membri dell'equipaggio della portaerei Theodore Roosevelt sono stati testati per il coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnbc". "Ad oggi, il 99 per cento per cento dei membri dell'equipaggio della USS Theodore Roosevelt sono stati testati per Covid-19, con 777 risultati totali positivi e 3.919 negativi", si legge in un comunicato. Del totale dei contagi, sei sono attualmente in cura presso l'ospedale navale di Guam, 63 marinai sono guariti e un marinaio è morto. Un numero significativo dell'equipaggio di Roosevelt è risultato positivo ma non ha mostrato sintomi. La portaerei Roosevelt è attraccata alla base navale di Guam, nel porto di Apra, dal 10 aprile.(Nys)