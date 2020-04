Università: M5s, bene apertura ministro Manfredi a nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Cultura, Scienza e Istruzione di Montecitorio, a margine dell'audizione del ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, esprimono soddisfazione per "l'apertura del ministero dell'Università e della Ricerca alle nostre proposte per fronteggiare l'emergenza coronavirus: dall'ampliamento di risorse per il diritto allo studio ai nostri studenti, l'accesso aperto alla ricerca scientifica fino all'estensione della no tax area che permetterà di non far pagare a chi non può permetterselo il peso maggiore di questa crisi". L'impegno e le misure "fortemente volute e portate avanti dal M5s per l'Università e la Ricerca in Parlamento, nel corso degli ultimi anni - proseguono in parlamentari in una nota - hanno contribuito fattivamente a far risalire il numero di immatricolati e laureati italiani al di sopra della soglia critica che si era registrata con la crisi del 2008. Finalmente, per l'anno accademico in corso, 2019-2020 il numero di immatricolazioni registra una crescita considerevole, in virtù anche dell'intervento sull'ampliamento della no tax area che abbiamo portato avanti per allargare le maglie del sistema di esonero e riduzione delle tasse universitarie degli atenei per molte famiglie italiane". (segue) (Com)