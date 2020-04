Università: M5s, bene apertura ministro Manfredi a nostre proposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del Movimento cinque stelle, poi, continuano: "Insieme al governo e al ministro Manfredi siamo al lavoro per continuare a garantire un diritto allo studio quanto più equo e accessibile ai tanti giovani che vogliono studiare, ma non sempre hanno gli strumenti economici per farlo. Positiva anche l'apertura del ministro anche alla possibilità di di rendere abilitanti altre lauree, come quella in Farmacia, per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei laureati per accedere agli albi, così come da noi ampiamente sostenuto". (Com)